وزير الموارد المائية يدعو المجتمع الدولي إلى دعم العراق لضمان حقوقه المائية

2021/12/04 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني المجتمع الدولي إلى دعم العراق لضمان حصوله على حقوقه المائية من الدول المتشاطئة.

وأكد الحمداني خلال استضافته على هامش اعمال منتدى حوارات المتوسط 2021 أكد على ضرورة مواجهة تحديات التغيرات المناخية وأنتشار التصحر مع تزايد الطلب على الطاقة والتنامي السكاني مما يحتم على الدول المتشاطئة تقاسم الضرر في الفترات الصعبة والتوصل الى اتفاقيات دولية ملزمة في إطار الأعراف الدولية ..



وأشار إلى أهمية دور المجتمع الدولي لدعم العراق للحصول على حقوقه المائية في ضوء التحديات المذكورة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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