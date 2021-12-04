ازمات الاقتصاد العراقي المتتالية بدون حل وموقف الحزب الشيوعي العراقي منها . - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/12/04 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب شخصت وثائق الحزب الشيوعي العراقي بأن الاقتصاد العراقي اليوم يقف في مفترق طرق بفعل الأزمة العميقة التي تشمل مجمل البناء السياسي والمؤسسي للدولة , وسيتعمق العطل في الإطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد الوطني وتخلف الصناعة والزراعة وغياب التنمية المستدامة في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه .



وستكون هناك تداعيات سلبية ثقيلة ......





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