مخاطر الإسلام السياسي على تجربة كردستان العراق - صلاح بدرالدين

2021/12/04 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين ( في غضون أسبوعين استشهد اكثر من خمسة عشر عنصر من البيشمةركة وجرح اعداد أخرى على آيدي مسلحي – داعش – في عمق كردستان، والمناطق المتنازعة عليها – .المصدر : حكومة الإقليم ) في عام ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- وفور سيطرة مقاتلي – تنظيم الدولة الإسلامية – على الموصل ، كتبت مقالة نشرت في بعض منابر الاعلام بالاقليم ، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ، حذرت فيها من نوايا هذا التنظيم الخبيثة ، وأهدا ......





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