هل أنتِ ضحية للتلاعب العقلي Gaslighting؟ - حنان محمد السعيد

2021/12/04 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_محمد_السعيد منذ أن تتفتح عيناك على الدنيا في هذه البقعة من العالم وستبدأ معك عملية التلاعب العقلي، سيقولون لكِ أنه على الفتاة أن تقوم بخدمة أسرتها وأن تضحي من أجلهم بينما لن يقوم أحد بالتضحية من أجلك أو تقديم خدمات مجانية لكِ في أي وقت من أوقات حياتك إذا ما اضطرتك الظروف لذلك.التلاعب العقلي أو ضوء الغاز Gaslightingظهر هذا المصطلح عام 1944 في رواية قام فيه الزوج بعزل زوجته والتلاعب بعقلها من خل ......





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