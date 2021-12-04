2021/12/04 | 15:15 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناس - بغداد
قناة "ناس" على تلكرام..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: حريق كبير داخل مبنى محافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اندلع حريق، السبت، في حريق داخل مبنى محافظة ميسان وسط مدينة العمارة.
قناة "ناس" على تلكرام..
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يتبع..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: حريق كبير داخل مبنى محافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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