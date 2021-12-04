صور: حريق كبير داخل مبنى محافظة ميسان

2021/12/04 | 15:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

اندلع حريق، السبت، في حريق داخل مبنى محافظة ميسان وسط مدينة العمارة.

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يتبع..

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