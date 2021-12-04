المغرب تهزم الاردن برباعية في كأس العرب

2021/12/04 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق المنتخب المغربي فوزه الثاني تواليا في كأس العرب بعدما تجاوز المنتخب الأردني برباعية دون رد.

واقيم اللقاء على استاد أحمد بن علي المونديالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من البطولة التي تستضيفها قطر تحتمظلة الفيفا.

ورفع اسود الأطلس رصيدهم الى النقطة السادسة في صدارة المجموع وباتوا قريبين جدا من تأمين التاهل الى الدور ربع النهائي منالبطولة، رغم أن المنطق يؤكد بأن العبور بات مسألة وقت في ظل فوارق الأهداف الكبيرة.

في المقابل تجمد رصيد النشامى عند النقطة الثالثة دون ان يفقدوا فرص التأهل بإنتظار الجولة الأخيرة.

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