2021/12/04 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H3EbccqKfGw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كردستان العراق يطلب بغداد مواجهة الهجمات قبل فوات الأوان | نشرة الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كردستان العراق يطلب بغداد مواجهة الهجمات قبل فوات الأوان | نشرة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).