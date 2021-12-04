بسبب حادث سير بسيط.. وفاة شاب في نزاع مسلح بالنجف

2021/12/04 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوفاة شاب في الثلاثين من عمره في نزاع مسلح بين سائقين بعد حادث سير بسيط.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "حادث سير بسيط بين عجلتين في ناحية القادسية في محافظة النجف، تطور بين سائقي العجلتين إلى إشهار الأسلحة البيضاء بينهما".

وأضاف أن "شاباً في الثلاثين من عمره حاول التدخل لفض النزاع بين السائقي، فتعرض لطعنة قاتلة من قبل أحد أطراف النزاع، ليتوفى مباشرة"، مبيناً أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال القاتل والطرف المتشاجر معه".

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