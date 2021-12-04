العثور على جثة شاب مجهول مكبلة اليدين والقدمين بذي قار

2021/12/04 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارافاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم السبت، بأن القوات الامنية عثرت على جثة شاب مجهول مكبلة اليدين والقدمين ومرمية بأحد الانهر في قضاء الرفاعي بالمحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الامنية تمكنت اليوم من العثور على جثة شاب مجهول مكبلة اليدين والقدمين ومرمية بأحد الانهر في قضاء الرفاعي بالمحافظة".واضاف ان "الجثة تعرضت لاثار تعذيب وهي في الثلاثينات من عمرها".

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