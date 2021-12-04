التعليم تعلن موعد إطلاق بوابة التقديم الى المنحة المجانية

2021/12/04 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق بوابة التقديم الى المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.

وذكر بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "دائرة التعليم الجامعي الأهلي حددت أربعة خيارات أمام الطالب للتقديم الى المنحة عبر بوابتها الإلكترونية (www.pe-gate.org) في تخصصات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة".

واضاف البيان أن "ضوابط التقديم الى المنحة المجانية التي ستطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة اشترطت أن يكون الطالب من خريجي الفرع الإحيائي للدورين الأول أو الثاني ضمن السنة الدراسية الحالية وأن لا يقل معدل التقديم والتنافس الى الطب العام عن 95% ولا يقل عن 93% لطب الأسنان والصيدلة".

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