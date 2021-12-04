إطلاق بوابة التقديم الى المنحة المجانية في التخصصات الطبية قريبا

2021/12/04 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق بوابة التقديم الى المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.وحددت دائرة التعليم الجامعي الأهلي أربعة خيارات أمام الطالب للتقديم الى المنحة عبر بوابتها الإلكترونية (www.pe-gate.org) في تخصصات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة.واشترطت ضوابط التقديم الى المنحة المجانية التي ستطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة أن يكون الطالب من خريجي الفرع الإحيائي للدورين الأول أو الثاني ضمن السنة الدراسية الحالية وأن لا يقل معدل التقديم والتنافس الى الطب العام عن 95% ولا يقل عن 93% لطب الأسنان والصيدلة./انتهى8

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