2021/12/04 | 15:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن استعدادها لإطلاق بوابة التقديم الى المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.وقالت الوزار في بيان، أن “دائرة التعليم الجامعي الأهلي حددت أربعة خيارات أمام الطالب للتقديم الى المنحة عبر بوابتها الإلكترونية (www.pe-gate.org) في تخصصات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة”.واضافت أن “ضوابط التقديم الى المنحة المجانية التي ستطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة اشترطت أن يكون الطالب من خريجي الفرع الإحيائي للدورين الأول أو الثاني ضمن السنة الدراسية الحالية وأن لا يقل معدل التقديم والتنافس الى الطب العام عن 95% ولا يقل عن 93% […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن قرب اطلاق التقديم للمنحة المجانية في التخصصات الطبية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن قرب اطلاق التقديم للمنحة المجانية في التخصصات الطبية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن قرب اطلاق التقديم للمنحة المجانية في التخصصات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).