2021/12/04 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبرية الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ارهابيين اثنين في كركوك وبغداد المركز الخبري الوطني.

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