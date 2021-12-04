2021/12/04 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اندلع حريق، اليوم السبت، داخل مبنى محافظة ميسان.وذكرت وسائل إعلامية أن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل غرفة في الطابق الثاني في مبنى محافظة ميسان”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



اندلاع حريق داخل مبنى محافظة ميسان المركز الخبري الوطني.

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