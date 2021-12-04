"أوبك": صادرات النفط العراقي سترتفع لـ4.281 مليون برميل يوميا في يناير

2021/12/04 | 15:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم السبت، أن حصة الإنتاج النفطي العراقي ستتجاوز أربعة ملايين و200 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير المقبل بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة 400 ألف برميل يوميا.وذكرت المنظمة، أن حصة الإنتاج الخاصة …

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