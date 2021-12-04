مصدر: زيارة الصدر لن تكون الاخيرة الى الطار التنسيقي لحين حلحلة الامور وتشكيل الحكومة

2021/12/04 | 15:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمكن لأحد إن يتكهن في السياسة، حيث آثارها العميقة وحبالها المتشعبة التي تتأرجح باستمرار لتشق التحالفات وتتغلغل بين اعضائها فتلتف على القرارات تارة، وترتخِ أمام إخرى تارة أخرى، هذا ما شهدته انتخابات تشرين التي يصفها البعض بانها الانتخابات الأكثر … Readmore

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