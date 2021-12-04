مسعود بارزاني: الكرد مستعدون للدفاع عن أنفسهم ولن تُهدر دماء الشهداء

2021/12/04 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن الكرد مستعدون للدفاع عن أنفسهم، مشيرا الى ان دماء الشهداء لن تذهب هدراً، جاء ذلك عقب هجمات داعش التي وقعت الخميس (12 كانون الاول 2021)، بقرية خضرجيجة في قضاء مخمور، وأسفرت عن مقتل 10 من عناصر البيشمركة و3 مدنيين.وقال بارزاني في كلمة ألقاها، اليوم، خلال مشاركته …

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