2021/12/04 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري: كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيدا عن التزوير المركز الخبري الوطني.

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