رغم ظهور “أوميكرون” الجديد.. خبراء الصحة يقولون إن “متغير دلتا” لا يزال يمثل أخطر تهديد

2021/12/04 | 15:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الآن اكتشاف حالات جديدة لمتغير “أوميكرون” لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.بينما يستعد كبار مسؤولي الصحة لمزيد من الحالات، لا تزال العديد من المستشفيات تكافح لمحاربة العدد المتزايد من الإصابات بفيروس كورونا الناتج عن متغير دلتا

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