اندلاع حريق داخل مبنى محافظة ميسان

2021/12/04 | 15:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع داخل غرفة في الطابق الثاني.

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