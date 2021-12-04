الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً جديداً لمناقشة إدارة المرحلة المقبلة

2021/12/04 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد الإطار التنسيقي اجتماعا جديدا في منزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي لمناقشة إدارة المرحلة المقبلة.

واتفق المجتمعون على تشكيل وفود لزيارة مختلف القوى لبيان موقفهم والدعوة لإدارة مشتركة للمرحلة القادمة كما جرى التأكيد على موقف الإطار حول نتائج الانتخابات وانتظار مرافعة المحكمة على طعونه المقدمة.

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