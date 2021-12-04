العامري: مستمرون بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية

2021/12/04 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، ان تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية.

وقال العامري خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع) إن: " انتخابات تشرين لم تجر في الأجواء التي نطمح بها وأن المفوضية اثبتت عدم قدرتها على ادارة الانتخابات".

يتبع..

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