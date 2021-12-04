علماء يكتشفون سر قدرة أوميكرون على الانتشار السريع

2021/12/04 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن متغير أوميكرون من فيروس كورونا المستجد قد يكون التقط مادة وراثية من فيروس كورونا آخر يسبب نزلات البرد لدى البشر، ما يفيد بإمكانية سرعة انتشار المتحور الجديد دون أن يصيب الإنسان بأعراض خطيرة، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

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