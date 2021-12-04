هولندا: إصابة 18 راكباً من جنوب أفريقيا بأوميكرون

2021/12/04 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت السلطات الصحية الهولندية، اليوم السبت، إن “العدد النهائي لمن ثبتت إصابتهم بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، من بين ركاب رحلتين قدمتا إلى البلاد من جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، هو 18”.

وقال المعهد الهولندي للصحة في بيان أنه أنهى فحصه لركاب الرحلتين.

كانت الرحلتان قد أقلعتا بالفعل في 26 نوفمبر(تشرين الثاني) عندما فرضت الحكومة الهولندية قيوداً جديدة على السفر بسبب مخاوف من أوميكرون.

وجرى عزل ما يزيد على 600 راكب على متن الرحلتين وإخضاعهم لفحوص كوفيد19، وتم التأكد من إصابة 61 منهم بفيروس كورونا، منهم 18 بالسلالة أوميكرون.

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