2021/12/04 | 15:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تحالف الفتح، السبت، إن المفوضية العليا للانتخابات "ارتكبت" مجموعة من المخالفات القانونية.

واوضح زعيم التحالف هادي العامري في مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية، (4 كانون الاول 2021)، أنه "اكدنا في قانون الانتخابات على التعاقد مع شركات واجهزة تعمل بشكلٍ امن ولا يمكن اختراقها، وعلى ان تعمل تحت يد خبراء عراقيين ويتم تقديم تقرير للبرلمان، إلا أن المفوضية لم تقدم اي تقرير للبرلمان حتى حله، وهذه اول مخالفة".

واضاف، "في كل الاجتماعات مع المفوضية كنا نخشى ونبين خشيتنا من التلاعب بالنتائج الكترونيا، وهنالك مجموعة من المخالفات القانونية والدستورية والفنية ارتكبتها المفوضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباشر.. بدء المؤتمر الصحفي لتحالف الفتح) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباشر.. بدء المؤتمر الصحفي لتحالف الفتح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).