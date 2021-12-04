الفريق الطبي بالمنتخب يعلن جاهزية ايمن حسين لمباراة قطر

2021/12/04 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن الفريق الطبي الخاص بالمنتخب الوطني العراقي جاهزية مهاجم المنتخب ايمن حسين لمباراة الاثنين بعد الغد أمام قطر و هي المباراة الحاسمة اذا ما أراد اسود الرافدين البقاء في البطولة.و تعرض ايمن حسين لاصابة بالكاحل في مباراة البحرين و شابت الشكوك حول مشاركته بالمباراة المقبلة المهمة

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