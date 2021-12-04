العامري:مستمرون بالطعن لدى المحكمة الاتحادية

2021/12/04 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري اننا مستمرون بالطعن لدى المحكمة الاتحادية.واضاف العامري في مؤتمر صحفي :لدينا مخالفات فنية وأخرى قانونية كما حصلنا على ستة تقارير من الشركة الفاحصة وتقرير اخر سيصلنا لنضعه أمام المحكمة الاتحادية .واوضح ان المخالفات التي قدمنا طعننا بها ترقى الى جرائم قانونية وتعد مخالفة لقانون المفوضية نفسه./انتهى5

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