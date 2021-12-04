العامري :المفوضية لم تلتزم ابدا بتسليم كافة النتائج الى كل مرشح قبل إرسال نسخة عبر الأثير الى المركز الوطني

2021/12/04 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان المفوضية لم تلتزم ابدا بتسليم كافة النتائج الى كل مرشح قبل إرسال نسخة عبر الأثير الى المركز الوطني.واضاف في مؤتمر صحفي ان المفوضية اعلنت ان النتائج الاولية تمثل 94% لكن بعد التدقيق العملي والفعلي للأشرطة تبين ان النتائج الأولية لا تشكل سوى 79%./انتهى5

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