الدفاع المدني: رفع قذيفة مدفع من مخلفات الجيش السابق في البصرة

2021/12/04 | 15:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في البصرة، اليوم السبت، رفع قذيفة مدفع من مخلفات الجيش العراقي السابق في المحافظة.وذكرت المديرية، في بيان، أن “مفارز معالجة القناب غيرا لمنفلقة قامت بمعالجة ورفع قذيفة مدفع عيار ١٣٠ ملم روسية الصنع عدد/١ من مخلفات الجيش العراقي السابق في منطقة الأمن الداخلي دور الشرطة قرب المركز الصحي وإرسالها إلى ساحة الإتلاف في قضاء شط العرب منطقة الشلامجة بغية إتلافها لاحقاً وفق السياقات المعتمدة”.

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