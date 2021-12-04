العامري: مفوضية الانتخابات إرتكبت مخالفات قانونية ودستورية

2021/12/04 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، ان مفوضية الانتخابات إرتكبت مخالفات قانونية ودستورية، مشيرا الى الشكوك منذ البداية بشأن الاجهزة التي اجريت بها الانتخابات.وقال العامري في مؤتمر صحفي لكشف تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية بالوثائق والادلة، تابعه “النور نيوز”، “كنا نأمل ان تجرى الانتخابات في اجواء سليمة وشفافة بعيدا عن …

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