السحرة ...يقررون مصير العراق - غدير رشيد

2021/12/04 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غدير_رشيد • يوم الخميس الماضي ،الثاني من كانون الأول 2021، كنت أشاهد التلفاز ،فتذكرت معاهدة وستفاليا التي أقرت في أوربا في عام 1648 , وتعتبر من أهم المعاهدات تأثيرا في السيايسة الدولية فقد أنهت الحروب الدينية التي أشعلتها الكنيسة ورسخت العلمانية السياسية وأنهت عصور الظلام في أوربا التي أمتدت لمئات السنين في أوربا بسبب هيمنة رجال الدين الذين أشعلوا حروبا دينية بسبب غبائهم وجشعهم وإعتمادهم على السحر والشعوذة ......





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