استخبارات الحشد تعتقل إرهابياً في نينوى

2021/12/04 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن اعتقال إرهابي في محافظة نينوى,

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بالاشتراك مع قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، تمكنت من اعتقال عنصر إرهابي في مدخل محافظة نينوى".

وبينت، أن "المتهم (ح س) مطلوب وفق احكام الماده الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وتم اعتقاله بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية."، مشيرة إلى أنه "سيتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه تباعا لينال جزاءه العادل".

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