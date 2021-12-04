2021/12/04 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدّ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الاتصال الذي أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمّد بن سلمان بالخطوة المهمة باتجاه عودة العلاقات اللبنانية السعودية إثر أزمة دبلوماسية حادة بين الدولتين.

وكتب ميقاتي في تغريدة على تويتر، ان الاتصال الذي أعلنه ماكرون خلال زيارته لجدة، بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية، وأكد التزام حكومته بتعهداتها بالإصلاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميقاتي: اتصال مع ماكرون ومحمّد بن سلمان خطوة مهمة لإحياء العلاقات اللبنانية السعودية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميقاتي: اتصال مع ماكرون ومحمّد بن سلمان خطوة مهمة لإحياء العلاقات اللبنانية السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).