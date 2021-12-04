المملكة الأردنية تدين الهجوم الإرهابي على قرية خضر جيجة

2021/12/04 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي على قرية خضر جيجة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع على قرية خضر جيجة في جمهورية العراق الشقيق، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وشدد على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره، مُعرباً عن أصدق التعازي لأهالي الضحايا، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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