الشيخ حمودي يشارك بمهرجان احياء شهداء الاعلام الحربي ويلتقي ام الشهيد احمد المهنا

2021/12/04 | 20:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شارك الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، عصر اليوم السبت بفعاليات مهرجان “شاهد_شهيد” الذي أقيم لاستذكار شهداء الاعلام الحربي والشهيد احمد مهنة في ذكراه السنوية.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، انه “شهدت الفعاليات المقامة على قاعة الشهيد حيدر المياحي في مديرية الإعلام العامة حضورا رسميا وشعبيا، اكد خلالها المشاركون على أهمية استذكار رجال […]

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