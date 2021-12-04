2021/12/04 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، إطلاق الوجبة الأولى من الحصة العاشرة للحبوب إلى مطاحن محافظة صلاح الدين.وقال مدير فرع مجمعات الحبوب في صلاح الدين، جاسم محمد الجميلي، في تصريح للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق وجبة جديدة من الحبوب لمطاحن صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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