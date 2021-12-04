2021/12/04 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ألغى إدواردو بايس رئيس بلدية ريو دي جانيرو احتفالات عيد رأس السنة لهذا العام، بعد أن سجلت البرازيل أولى الإصابات بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.وكتب على “تويتر”: “سنعمل بتوصيات ولاية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أوميكرون”..



ريو دي جانيرو تلغي احتفالات العام الجديد المركز الخبري الوطني.

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