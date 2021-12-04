رأي.. بشار جرار يكتب لـCNN عن خروج قرداحي كمدخل لوساطة ماكرون

2021/12/04 | 20:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس مستساغا بل غير محمود على الإطلاق أن يجعل الصحفي، مهما على كعبه أو صوته، من نفسه خبرا.كثيرون دعوا لحل أزمات بلاد تمر بمحن تتطلب إنقاذا وطنيا عليه إجماع وطني، بتشكيل حكومة تكنوقراط، فيتولى مثلا الطبيب وزارة الصحة والإعلامي وزارة الإعلام.

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