اطلاق وجبة جديدة من الحبوب لمطاحن

2021/12/04 | 20:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجهيز أطلق حسب نسبة الخلطة المحددة من قبل قسم السيطرة النوعية.

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