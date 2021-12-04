2021/12/04 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة الكينية، اليوم السبت، غرق 20 شخصا على الأقل جراء سقوط حافلة من جسر في نهر ارتفع منسوبه جراء الفيضانات.وقال قائد الشرطة في منطقة موينغي الشرقية جوزيف ياكان إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 20 قتيلا جراء غرق حافلة في كينيا المركز الخبري الوطني.

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