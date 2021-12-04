شبكة لتجارة المخدرات بقبضة القوات الأمنية في كربلاء

2021/12/04 | 20:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة - واعأعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في المحافظة.وذكرت القيادة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن عبر نصب كمين محكم من إلقاء القبض على شبكة مكونة من ستة أشخاص تتاجر بالحبوب المخدرة والكرستال".وأضاف البيان، أن "مفارز القسم ضبطت بحوزة أفراد الشبكة نصف كيلوغرام من مادة الكرستال وأسلحة نارية وأدوات تعاط وميزاناً الكترونياً وحبوباً مخدرة وعملة مزورة من فئة مئة دولار أمريكي وكاميرات سرية وأجهزة لابتوب وايباد".

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