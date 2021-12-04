2021/12/04 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ذكرياتي: أول لقاء مع الفنانة سامية جمال بيروت – محسن حسين في عملي الصحفي تعرفت على الكثيرين من الفنانين العراقيين والعرب وخاصة مصر التي عشت فيها 4 سنوات مديرا لمكتب وكالة الانباء العراقية (واع).واذكر ان سامية جمال الراقصة والممثلة تعرفت عليها لاول مرة في بغداد قبل 13 عاما من اقامتي في مصر.كان ذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من ذكرياتي: أول لقاء مع الفنانة سامية جمال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من ذكرياتي: أول لقاء مع الفنانة سامية جمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).