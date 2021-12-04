2021/12/04 | 20:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من ذكرياتي: أول لقاء مع الفنانة سامية جمال بيروت – محسن حسين في عملي الصحفي تعرفت على الكثيرين من الفنانين العراقيين والعرب وخاصة مصر التي عشت فيها 4 سنوات مديرا لمكتب وكالة الانباء العراقية (واع).
واذكر ان سامية جمال الراقصة والممثلة تعرفت عليها لاول مرة في بغداد قبل 13 عاما من اقامتي في مصر.
كان ذلك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من ذكرياتي: أول لقاء مع الفنانة سامية جمال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واذكر ان سامية جمال الراقصة والممثلة تعرفت عليها لاول مرة في بغداد قبل 13 عاما من اقامتي في مصر.
كان ذلك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من ذكرياتي: أول لقاء مع الفنانة سامية جمال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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