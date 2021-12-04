2021/12/04 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرحية أمكنة إسماعيل تدين سلب حرية الإنسان بغداد – ياسين ياس (امكنةاسماعيل)هو عنوان مسرحية للمخرج ابراهيم حنون وعنها قال (تدور احداث المسرحية في مصحة للامراض العقلية بين شخص فقد ذاكرته وتاريخه ليعود اليها باحثا عن الوطن الدي تحول الى خراب ،هذه المسرحية هي ادانة لكل مايسلب الانسان حريته وكرامته).وعن المسرحية تحدث الناقد ثامر القيسي […]

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