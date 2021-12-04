2021/12/04 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحيري: قدمنا من أرض الأهرامات لنستوّطن ببلاد الكرم والسلام عرض أزياء ميزوبوتاميا يفتتح مهرجان العراق الدولي بغداد – تضامن عبدالمحسن – أحمد حسام شاركت الدار العراقية للأزياء في حفل افتتاح مهرجان العراق الدولي للفنون، الخميس الماضي والذي اقيم في مدينة السندباد لاند، برعاية وزارة الثقافة والاعلام وبحضور وكيل الوزارة عماد جاسم، مدير عام الدار وكالة، […]

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