بسبب رفع العلم العراقي.. جماهير اربيل تعتدي بالضرب على وفد نادي الشرطة

2021/12/04 | 20:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تعرض لاعبي الشرطة وجماهيره على ملعب فرانسو حريري، مساء السبت، الى الاعتداء بالضرب من قبل جماهير اربيل .وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل صور تظهر فيها نزول جماهير اربيل الى ارض الملعب والقيام بالاعتداء على لاعبي وجماهير الشرطة بعد فوز اربيل على الشرطة بفارق ركلات الترجيح في بطولة كأس العراق، بسبب رفع العلم العراقي اثناء […]

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جماهير اربيل تعتدي بالضرب على وفد نادي الشرطة أولاً على الايام نيوز.

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