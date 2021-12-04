بيان سعودي فرنسي يدعو لإصلاحات شاملة في لبنان.. وعدم استحواذ إيران على سلاح نووي

2021/12/04 | 20:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بيان سعودي فرنسي مشترك ضرورة إجراء الحكومة اللبنانية إصلاحات شاملة، فيما اتفقا على إنشاء آلية سعودية – فرنسية للمساعدة الإنسانية في لبنان، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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