اغتيال ضابط برتبة نقيب في كربلاء

2021/12/04 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باغتيال ضابط برتبة نقيب في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين أقدموا على اغتيال ضابط برتبة نقيب في قضاء الحر بمحافظة كربلاء".وبين، أن "المقتول هو ضابط شعبة استخبارات قضاء الحر".

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