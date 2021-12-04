العمليات المشتركة تكشف عن اتفاق من شقين مع البيشمركة لضرب الإرهاب

2021/12/04 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، الاتفاق مع وزارة البيشمركة على تنفيذ عمليات كبيرة ونوعية في مناطق الفراغات الأمنية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فضلاً عن الاتفاق على زيادة التنسيق الميداني بشقيه الاستخباري والعملياتي وتنفيذ ضربات جوية.وقال الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة للعراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماع اليوم بين قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية، وسبقه فتح مراكز تنسيق مشتركة في ديالى وكركوك ومخمور وغرب نينوى إضافة إلى مركزين رئيسين في بغداد وأربيل وهذه المراكز بدأت بالعمل الفعلي، واليوم أكدنا الكثير من الأمور التي طرحها وفد رفيع من وزارة البيشمركة وقادة المحاور".وأضاف: "أكدنا في الاجتماع حاجتنا إلى التنسيق الميداني المفصل، وتم طرح الكثير من الأمور وسادته رغبة صادقة للتنسيق والعمل المشترك، ونعتقد الآن بأننا انتقلنا من مرحلة التنسيق بالمستويات العليا لمرحلة التنسيق الميداني بشقيه الاستخباري والعملياتي وسننتقل للعمل المشترك على طول المحاور الموجودة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان".وتابع أن "هناك مشاكل في المناطق ذات الاهتمام المشترك وهي بحاجة لتنسيق ميداني بين الوحدات والتشكيلات وتبادل المعلومات الميدانية بشكل دائم وفوري، والاجتماع اتفق على تخويل الصلاحيات للتشكيلات من الطرفين للتعاون والتنسيق وتنفيذ عمليات كبيرة ونوعية عبر جهاز مكافحة الإرهاب وقوات خاصة من الجيش العراقي وقوات نخبة من البيشمركة".وأكد أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بتقديم كل الدعم والإسناد لقوات البيشمركة وتم الاتفاق اليوم على مجموعة من المتطلبات التي تحتاجها ومن بينها الاستطلاع المسلح وستنفذ ضربات جوية في هذه المناطق والاجتماع كان بحضور قوات التحالف الدولي والتي ستؤمن استطلاعاً جوياً في مناطق الفراغ الأمني تلك، وسيكون التركيز عليها عالياً في الأيام القادمة".وبين أن "وفد وزارة البيشمركة جاء إلى بغداد للتنسيق وكانت زيارته ناجحة وتم الاتفاق على الاستطلاعين الميداني والجوي، وسيكون هناك لواءان مشتركان لتعزيز الأمن في المناطق ذات الاهتمام المشترك واعتباراً من اليوم تم البدء بتبادل المعلومات الاستخبارية وهناك خطط توضع الآن لتغطية تلك المناطق والايعاز للقادة من الجانبين لتطوير التنسيق والعمل المشترك".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أبرز مخرجات الاجتماع بين قيادة العمليات المشتركة والبيشمركة. وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وبحضور معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وقادة العمليات في ديالى وكركوك استقبل وفدا أمنيا رفيع المستوى برئاسة الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق وقادة المحاور الأول والثاني والثالث والرائع في قوات البيشمركة وحضور قائد قوات التحالف في العراق". وأضافت، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث توحيد الجهود الأمنية والعسكرية لمواجهة هجمات داعش الإرهابي وتعزيز استراتيجية التعاون والتفاهم الأمني والعسكري في مناطق التنسيق الأمني بين قوات المركز والإقليم". وأشارت إلى أن "التفاهمات سادها الحرص المشترك على تأمين التراب الوطني في جميع محافظات البلاد بهمة وطنية واحدة وجرى الاتفاق على تعزيز العمل الاستخباري وزيادة التعاون في هذا الإطار بين قوات المركز والإقليم لمكافحة العمليات الإرهابية ومنع وقوعها".وتابعت الخلية أنه "جرى خلال الاجتماع بحث تعاون القوات الصديقة في إطار الدعم اللوجستي وتوحيد جهود محاربة داعش الإرهابي والاتفاق على استمرار اللقاءات الثنائية بين القيادات الأمنية والعسكرية المشتركة لوضع رؤية واضحة للتصدي للإرهاب". يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة أكد بعد هجوم داعش الإرهابي الأخير، أهمية رص الصفوف وتنسيق مواقف التصدي لداعش من خلال تعزيز منظومة التعاون الأمني والعسكري المشترك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تكشف عن اتفاق من شقين مع البيشمركة لضرب الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تكشف عن اتفاق من شقين مع البيشمركة لضرب الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).