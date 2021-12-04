ريال بيتيس يعمق جراح برشلونة

2021/12/04 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق ريال بيتيس انتصاراً ثميناً بهدف دون رد، خلال مواجهة برشلونة، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني “الليجا”، في معقل البلوجرانا “كامب نو”.وسجل هدف المباراة الوحيد خوانمي في الدقيقة 79″.وبهذا الانتصار يرفع ريال بيتيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع”.

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