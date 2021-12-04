موقف أمريكي جديد تجاه إيران

2021/12/04 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول أمريكي، السبت، إن بلاده لا يمكنها أن تقبل وضعا تواصل فيه إيران تسريع برنامجها النووي بينما “تتلكأ بالمفاوضات”.

وأكد المسؤول الأمريكي بحسب “سكاي نيوز عربية”، أنه “لا نعرف موعد الجولة المقبلة من محادثات فيينا”.

وأضاف أن “موعد انعقاد المحادثات غير مهم ولكن المهم ما إذا كانت طهران ستكون جادة في المفاوضات”، مشيراً الى أن “مقترحات إيران تمثل تراجعا عن كل الحلول الوسط التي قدمت في الجولات الست السابقة”.

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